Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

8 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,63 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,62 - 25,63 гривни;

Евро - 28,77 - 28,79 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,59 - 25,88 гривни. Евро покупают по 28,69, гривни, продают по 29,17 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,77 - 25,84 гривни, евро - 28,97 - 29,11 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 8 июля на уровне 25,71 гривни.

5 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривны за доллар.

5 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,64 - 25,68 гривни за доллар.

Экономическая правда