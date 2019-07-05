Суд заморозил 145 миллионов дивидендов, которые "Газпром" должен был получить от Nord stream

Британский суд заморозил выплату 145 миллионов долларов дивидендов дочерней компании Газпрома Nord stream, которая эксплуатирует газопровод "Северный поток".

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в пределах иска Нафтогаза обязал Газпром в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащей ему суммы на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда", - говорится в сообщении.

Кроме этого, суд обязал "Газпром" получать согласие "Нафтогаза" на выплату дивидендов Nord stream.

Решение приняли в рамках выполнения приговора Стокгольмского арбитража.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов.

В январе в Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Как тогда напомнил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом

Экономическая правда