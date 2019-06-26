"Нафтогаз" заблокировал выплату дивидендов "Газпрому" по арестованным активам

"Нафтогаз Украины" добился запрета выплаты "Газпрому" дивидендов по ряду его арестованных активов.

Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам удалось показать "Газпрому", что он не только не может распоряжаться своими находящимися под арестом активами, но, в том числе, не может получать с них дивиденды", – сказал Коболев.

"Например, в одной из юрисдикций суд, который наложил аресты, когда "Газпром" попытался получить дивиденды, сказал, что дивиденды распределять можно, другие ваши партнеры их получать могут, а вы, пожалуйста, положите дивиденды сюда на счет и мы их подержим до того момента, когда решим, что с ними делать", – добавил глава "Нафтогаза".

Напоминаем:

В январе в Высоком суде города Амстердам закончилось слушание по выполнению решения Стокгольмского арбитража, в частности относительно принудительного взыскания активов "Газпрома" в Нидерландах.

Как тогда напомнил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стоимость этих активов превышает 2,7 млрд долларов, которые "Газпром" обязан уплатить "Нафтогазу" по решению арбитража.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита.

По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита.

По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Подробнее о сути и результатах спора между компаниями читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом