Межбанк: гривня укрепилась к 2-летним максимумам

4 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.

Евро – 29,09 – 29,11 гривни за евро.

Последний раз курс гривни к доллару находился на таких высоких значениях в июле 2017 года.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 4 июля на уровне 26,04 гривни.

4 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,97 гривни за доллар.

Экономическая правда