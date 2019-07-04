Межбанк: гривня укрепилась к 2-летним максимумам
Четверг, 4 июля 2019, 19:45
4 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.
Евро – 29,09 – 29,11 гривни за евро.
Последний раз курс гривни к доллару находился на таких высоких значениях в июле 2017 года.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копеек, установив его на 4 июля на уровне 26,04 гривни.
4 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,97 гривни за доллар.
Экономическая правда
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