Государственная налоговая служба пополнилась 150 сотрудниками

Центральный аппарат Государственной налоговой службы пополнился 150 сотрудниками, а в ближайшее время состоится перевод 30% сотрудников Государственной фискальной службы.

Об этом сообщил глава службы Сергей Верланов, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уже начали перевод сотрудников из ГФС в ГНС. Сегодня в центральном аппарате работает около 150 сотрудников. Где-то месяц я там был один", – сказал он на встрече с представителями Американской торговой палаты 3 июля.

Верланов напомнил, что Кабмин уже одобрил создание территориальных органов ГНС.

"Когда переведем минимум 30% сотрудников, Кабмин сможет возложить на ведомство налоговые функции", – добавил.

По оценкам главы ГНС, на это потребуется около двух-трех недель.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил предельную численность ГНС - 1,628 тыс. сотрудников в аппарате, 28,752 тыс. – в территориальных органах.

В аппарате ГФС после разделения остается 498 сотрудников и еще 10,3 тыс. - в территориальных органах: они будут работать на таможенном направлении до создания таможенной службы.

Напоминаем:

18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органы - таможенную и налоговую службы.

В марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ДМС была заблокирована, поскольку 17 апреля Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы таможенной службы, приняв постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/6674/19.

В результате 23 апреля Национальное агентство по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ДМС.

25 апреля суд отклонил ходатайство правительства о разблокировании конкурса.

Кабинет Министров в лице Минюста подал апелляцию.

24 июня Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.