НКРЭКУ обжаловала решение суда об отмене тарифов "Укрэнерго"

НКРЭКУ подала апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на второе полугодие.

Об этом сообщает пресс-служба Нацкомиссии в Facebook.

"НКРЭКУ отмечает, что решение об установлении тарифов на услуги оператора системы передачи были приняты в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности ЗУ "О рынке электрической энергии" и учитывают ключевые составляющие для запуска и функционирования новой модели конкурентного рынка электрической энергии", - говорится в заявлении регулятора.

В комиссии отметили, что будут принимать исчерпывающие меры с целью скорейшего урегулирования ситуации, из-за которой могут возникнуть неплатежи "Укрэнерго" за электрическую энергию для закупки технологического расхода в электросетях и неплатежи за электроэнергию производителям из альтернативных источников энергии.

Напомним:

Окружной админсуд Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие.

В "Укрэнерго" заявили, что такое решение суда делает невозможным функционирование новой модели рынка.

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Экономическая правда