Курс валют: гривня укрепилась

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копейки, установив его на 4 июля на уровне 26,04 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни (на 3 июля - 29,58 гривни).

Напоминаем:

3 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,14 гривны за доллар.

3 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,92 - 25,96 гривны за доллар.

Экономическая правда