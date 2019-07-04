Все разделы
Укр / Рус

Курс валют: гривня укрепилась

Четверг, 4 июля 2019, 08:59

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копейки, установив его на 4 июля на уровне 26,04 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни (на 3 июля - 29,58 гривни).

Напоминаем:

3 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,14 гривны за доллар.

3 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,92 - 25,96 гривны за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на межбанке укрепилась 3 июля 2019, 17:29
Курс валют: гривня стоит на месте 26 июня 2019, 08:58
Гривня на межбанке застыла в ожидании 25 июня 2019, 17:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!