Курс валют: гривня укрепилась
Четверг, 4 июля 2019, 08:59
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 14 копейки, установив его на 4 июля на уровне 26,04 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,41 гривни (на 3 июля - 29,58 гривни).
Напоминаем:
3 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,14 гривны за доллар.
3 июля котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,92 - 25,96 гривны за доллар.
Экономическая правда
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