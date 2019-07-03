Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
3 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,14 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,07 - 26,09 гривни;
Евро - 29,40 - 29,42 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,98 - 26,22 гривни. Евро покупают по 29,27 гривни, продают по 29,67 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,07 - 26,12 гривни, евро - 29,44 - 29,50 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июля на уровне 26,18 гривны.
2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,18 гривни за доллар.
Экономическая правда
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