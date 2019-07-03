Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

3 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,07 - 26,09 гривни;

Евро - 29,40 - 29,42 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,98 - 26,22 гривни. Евро покупают по 29,27 гривни, продают по 29,67 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,07 - 26,12 гривни, евро - 29,44 - 29,50 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июля на уровне 26,18 гривны.

2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,18 гривни за доллар.

Экономическая правда