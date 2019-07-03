Гривня на межбанке укрепилась
Среда, 3 июля 2019, 17:29
3 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,92 - 25,96 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - уровне 25,92 - 25,96 гривни за доллар.
Евро – 29,27 – 29,30 гривни за евро.
Напомним:
3 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,12 - 26,14 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 3 июля на уровне 26,18 гривны.
Экономическая правда
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