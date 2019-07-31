Официальный курс: гривня значительно укрепилась
Среда, 31 июля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 31 июля на уровне 25,08 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,98 гривни (на 30 июля - 28,08 гривни).
Напоминаем:
30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,08 - 25,11 гривни за доллар.
30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.
Экономическая правда
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