Закрытие межбанка: доллар приблизился к 25 гривням
Вторник, 30 июля 2019, 18:14
30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,02 - 25,05 гривни;
Евро - 27,88 - 27,92 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 30 июля на уровне 25,25 гривни за доллар.
30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,08 - 25,11 гривни за доллар.
Экономическая правда
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