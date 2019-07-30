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Закрытие межбанка: доллар приблизился к 25 гривням

Вторник, 30 июля 2019, 18:14
 

30 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,02 - 25,05 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,02 - 25,05 гривни;

Евро - 27,88 - 27,92 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 30 июля на уровне 25,25 гривни за доллар.

30 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,08 - 25,11 гривни за доллар.

Экономическая правда

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