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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

Вторник, 30 июля 2019, 11:30
 

30 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,08 - 25,11 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,08 - 25,11 гривни;

Евро - 27,95 - 27,98 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,01 - 25,31 гривни. Евро покупают по 27,80 гривни, продают по 28,27 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,03 - 25,12 гривни, евро - 27,85 - 28,01 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 30 июля на уровне 25,25 гривни за доллар.

29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,21 – 25,24 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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