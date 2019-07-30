ЕБРР просит Зеленского решить проблему с выплатами по "зеленым тарифам"

Европейский банк реконструкции и развития просит президента Украины Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения суда.

Об этом говорится в письме в адрес Зеленского за подписью директора ЕБРР в регионе Восточная Европа и Кавказ Маттео Патроне, которое есть в распоряжении Экономической правды.

Так, ЕБРР просит Зеленского посодействовать в решении вопроса платежей за электроэнергию, выработанную возобновляемыми источниками энергии.

По словам представителей банка, решение Окружного административного суда вызывает беспокойство у компаний энергетического сектора.

"Новосозданный Гарантированный Покупатель может лишиться ресурсов для работы в правовом поле на новом рынке электроэнергии", - сказано в письме.

Как стало известно, ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн.

Причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированному покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка.

Напоминаем:

27 июня Окружной административный суд Киева принял решение об обеспечении административного иска "Никопольского завода ферросплавов" и приостановил действие постановления НКРЭКУ, которыми были установлены тарифы для "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги по диспетчерскому управлению на второе полугодие.

Вскоре НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу э/э с 1 августа 2019 года - до 312,14 грн/МВт-ч.

После этого "Никопольский завод ферросплавов" 22 июля снова обратился с иском в суд об отмене нового тарифа "Укрэнерго".

Более детально читайте в материале: Коломойский против реформы энергорынка: что будет с "зеленой" энергетикой

Экономическая правда