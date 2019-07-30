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Гривня укрепилась к 3-летним максимумам

Вторник, 30 июля 2019, 09:00
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 30 июля на уровне 25,25 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,08 гривни (на 29 июля - 28,33 гривни).

Последний раз официальный курс гривни превышал эти отметки в августе 2016 года.

Напомним:

29 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,32 гривни за доллар.

29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,21 – 25,24 гривни за доллар.

Экономическая правда

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