Гривня укрепилась к 3-летним максимумам
Вторник, 30 июля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 18 копеек, установив его на 30 июля на уровне 25,25 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,08 гривни (на 29 июля - 28,33 гривни).
Последний раз официальный курс гривни превышал эти отметки в августе 2016 года.
Напомним:
29 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,32 гривни за доллар.
29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,21 – 25,24 гривни за доллар.
Экономическая правда
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