Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

29 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,32 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,29 - 25,32 гривни;

Евро - 28,12 - 28,14 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,23 - 25,50 гривни. Евро покупают по 28,00 гривни, продают по 28,47 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,34 - 25,41 гривни, евро - 28,16 - 28,32 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 июля на уровне 25,43 гривни за доллар.

26 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,36 - 25,39 гривни за доллар.

Экономическая правда