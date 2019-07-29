Межбанк: гривня начала неделю существенным ростом
Понедельник, 29 июля 2019, 17:35
29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,21 – 25,24 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США – 25,21 – 25,24 гривни;
Евро – 28,05 – 28,08 гривни.
Напоминаем:
29 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,32 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 июля на уровне 25,43 гривни за доллар.
Экономическая правда
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