Межбанк: гривня начала неделю существенным ростом

29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,21 – 25,24 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 25,21 – 25,24 гривни;

Евро – 28,05 – 28,08 гривни.

Напоминаем:

29 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,32 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 июля на уровне 25,43 гривни за доллар.

Экономическая правда