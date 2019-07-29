Все разделы
Укр / Рус

Межбанк: гривня начала неделю существенным ростом

Понедельник, 29 июля 2019, 17:35
 

29 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,21 – 25,24 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США – 25,21 – 25,24 гривни;

Евро – 28,05 – 28,08 гривни.

Напоминаем:

29 июля котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,29 - 25,32 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 июля на уровне 25,43 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
Межбанк: гривня продолжила укрепляться 26 июля 2019, 17:39
Межбанк: гривня укрепилась к доллару 25 июля 2019, 17:46
Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки 25 июля 2019, 11:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!