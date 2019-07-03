Курс валют: евро резко упал
Среда, 3 июля 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 2 копейки, установив его на 3 июля на уровне 26,18 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,58 гривны (на 2 июля - 29,74 гривны).
Напоминаем:
2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,22 гривни за доллар.
2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,18 гривни за доллар.
Экономическая правда
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