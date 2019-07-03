Курс валют: евро резко упал

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 2 копейки, установив его на 3 июля на уровне 26,18 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,58 гривны (на 2 июля - 29,74 гривны).

Напоминаем:

2 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,22 гривни за доллар.

2 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,18 гривни за доллар.

Экономическая правда