Нефьодов рассказал о своей зарплате на должности главы Государственной таможенной службы

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, заявил, что не знает, сколько будет зарабатывать на должности.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

В ответ на комментарий о том, что по штатному расписанию его зарплата с премиями составляет 60-70 тыс грн, он ответил: "Немного больше".

Согласно декларации за 2018, Нефьодов заработал 1,1 млн грн. Это около 91,7 тыс. грн в месяц. Однако, как пояснил сам Нефьодов, это - "грязными".

"Я еще не знаю, что будет на таможне. В государственных структурах сразу определить зарплату невозможно. Надо считать", - пояснил Нефедов.

Также он добавил, что "точно не радуется этой должности", и согласился возглавить таможню только потому, что верит в "концепцию окон возможностей".

"Сейчас открывается уникальное окно возможностей на таможне. Его не было со времен Майдана. Я мог не отправиться на конкурс и, давайте откровенно, устроиться на значительно лучшую должность в частном секторе", - отметил он.

И добавил, что не мог отказаться от такой возможности.

"Отказаться от этого? Я лично буду жалеть. Да, я заработаю больше в бизнесе, но через 40 лет буду смотреть на себя в зеркало и думать, что у меня был шанс, а я не пошел", - резюмировал Нефьодов.

Напомним, ранее Нефьодов рассказал, какие задания планирует реализовать на своей должности.

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Экономическая правда