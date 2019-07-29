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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Понедельник, 29 июля 2019, 08:53
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 5 копеек, установив его на 29 июля на уровне 25,43 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,33 гривни (на 26 июля - 28,32 гривни).

Напомним:

НБУ укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 26 июля на уровне 25,48 гривни за доллар.

26 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,36 - 25,39 гривни за доллар.

Экономическая правда

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