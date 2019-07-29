Учетная ставка была снижена единогласно — НБУ

Все члены Комитета монетарной политики Национального банка по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки.

Об этом говорится в протоколе заседания, передает пресс-служба регулятора.

Так, восемь членов комитета поддержали снижение учетной ставки на 0,5 процентного пункта, один – на 1 п.п. Он отметил, что в пользу такого шага свидетельствует ревальвационное давление на гривню вследствие повышенного интереса нерезидентов к ОВГЗ. Также он учитывает ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС и ЕЦБ в ответ на замедление экономического роста.

В процессе обсуждения члены комитета отмечали, что в настоящее время макроэкономические условия являются благоприятными для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого НБУ в апреле.

Согласно базовому прогнозному сценарию, при условии постепенного снижения процентной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. При таких условиях инфляция должна достичь цели 5% в конце 2020 года.

Большинство членов комитета считают, что НБУ должен быть осторожным в смягчении монетарной политики, поскольку доверие к способности НБУ достигать инфляционной цели только начинает формироваться.

При этом отдельные члены КМП не исключали возможности ускорения смягчения монетарной политики в дальнейшем при появлении признаков быстрой дезинфляции.

Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года.

16 июля Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет страны рекордные 33,3 миллиарда гривень.

Экономическая правда