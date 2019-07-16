Минфин продал ОВГЗ на 33,3 миллиарда

Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет страны 33,3 миллиарда гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

"Сегодня на аукционах ОВГЗ Минфин привлек 33,3 миллиарда гривень в государственный бюджет, из которых 7,4 млрд в гривнах и 1 млрд в долларах США", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, благодаря растущему спросу на государственные ценные бумаги со стороны инвесторов ставки доходности снижены по всем инструментам:

по 3-месячным ОВГЗ в гривне - 17,0% (снижение на 24 базисных пункта)

по 6-месячным ОВГЗ в гривне - 17,4% (снижение на 20 бп)

по 1-летними ОВГЗ в гривне - 17,74% (снижение на 26 бп)

по 2-летним ОВГЗ в гривне - 17,75% (снижение на 20 бп)

по 1-летними ОВГЗ в долларах США - 6,5% (снижение на 50 бп)

по 2-летним ОВГЗ в долларах США - 7% (снижение на 50 бп).

Напомним, Министерство финансов 11 июня на плановом аукционе по размещению ОВГЗ привлекло в госбюджет 6,5 млрд грн.

Экономическая правда