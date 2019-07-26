Межбанк: гривня продолжила укрепляться
Пятница, 26 июля 2019, 17:39
26 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,36 - 25,39 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,36 - 25,39 гривни;
Евро - 28,23 - 28,26 гривни.
Напомним:
26 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,40 - 25,43 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 26 июля на уровне 25,48 гривни за доллар.
Экономическая правда
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