Офіційний курс: гривня ще трохи зміцнилася

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 26 липня на рівні 25,48 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,32 гривні (на 25 липня - 28,42 гривні).

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 11 копійок, встановивши його на 25 липня на рівні 25,52 гривні за долар (24 липня було 25,63 гривні за долар).

25 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,49 - 25,52 гривні за долар.

25 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,44 - 25,47 гривні за долар.

Економічна правда