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Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

П'ятниця, 26 липня 2019, 11:54
 

26 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,40 - 25,43 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,40 - 25,43 гривні;

Євро - 28,28 - 28,31 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,36 - 25,62 гривні. Євро купують по 28,18 гривні, продають по 28,64 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,53 - 25,58 гривні, євро - 28,46 - 28,56 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки, встановивши його на 26 липня на рівні 25,48 гривні за долар.

25 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,49 - 25,52 гривні за долар.

25 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,44 - 25,47 гривні за долар.

Економічна правда

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