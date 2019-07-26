Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

26 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,40 - 25,43 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:35 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,40 - 25,43 гривни;

Евро - 28,28 - 28,31 гривни;

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 25,36 - 25,62 гривни. Евро покупают по 28,18 гривни, продают по 28,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,53 - 25,58 гривни, евро - 28,46 - 28,56 гривни.

Напомним:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 26 июля на уровне 25,48 гривни за доллар.

25 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,49 - 25,52 гривни за доллар.

25 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.

Экономическая правда