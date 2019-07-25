Межбанк: гривня укрепилась к доллару

25 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,44 - 25,47 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,44 - 25,47 гривни;

Евро - 28,45 - 28,48 гривни.

Напомним:

25 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,49 - 25,52 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 11 копеек, установив его на 25 июля на уровне 25,52 гривни за доллар (24 июля было 25,63 гривни за доллар).

Экономическая правда