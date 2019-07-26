Украина привлечет 250 миллионов евро кредитов от Cargill
Кабмин поручил Министерству финансов привлечь два кредита от компании Cargill Financial Services International: 100 миллионов евро на два года под 5,15% годовых и 150 миллионов евро на пять лет под 6,25% годовых.
Об этом говорится в постановлении правительства № 651 от 10 июля, обнародованном в газете "Урядовый курьер" в пятницу.
Отмечается, что процентный доход будет выплачиваться ежеквартально.
В документе указывается, что государственные внешние заимствования осуществляются в рамках закона о госбюджете-2019, остальные детали отсутствуют.
Напомним:
В марте Министерство финансов увеличило на 350 миллионов долларов сумму выпуска 10-летних еврооблигаций со сроком погашения 1 ноября 2028 года.
Как сообщалось 13 июня, Украина размещает семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 6,75%.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua