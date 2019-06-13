Украина выпустила евробонды с доходностью ниже 7%

Украина размещает семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 6,75%.

Об этом сообщил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в Twitter.

Спрос на еврооблигации Украины превысил 5,5 млрд евро, отметил он.

Україна здійснила випуск єврооблігацій у євро. 7років, річний купон, 1млрд євро. Ставка 6.75%. Це не перемога, але і не зрада. В сьогоднішніх умовах це реальна ставка для України ((( але без фінансування з-за кордону - буде ще гірше. Мої вітання команді @MinFin_Ukraine ) — Taras Kotovych (@TKotovych) 13 июня 2019 г.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 7,125%, затем он был снижен до 6,875-7%.

Встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня, road show проходило в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторы сделки - BNP Paribas и Goldman Sachs.

Напомним:

В октябре прошлого года Украина разместила два транша евробондов на общую сумму 2 млрд долларов: еврооблигации с погашением в феврале 2024 года на 750 млн долларов с доходностью 9% и 10-летние евробонды на 1,25 млрд долларов с доходностью 9,75%.

В марте были доразмещены 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов. WSJ со ссылкой на источники сообщала, что все доразмещенные евробонды в рамках частной сделки были выкуплены банком JP Morgan (он же выступил единственным организатором доразмещения).