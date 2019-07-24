Официальный курс: доллар приостановил падение

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 24 июля на уровне 25,63 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 28,64 гривни (на 23 июля - 28,76 гривни).

Напомним:

23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,59 - 25,62 гривни за доллар.

23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

Экономическая правда