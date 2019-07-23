Межбанк: Гривня укрепляется к евро
Вторник, 23 июля 2019, 17:40
23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,62 - 25,64 гривни;
Евро - 28,59 - 28,61 гривни (22 июля — 28,79-28,80 гривни).
Напомним:
23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,59 - 25,62 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 23 июля на уровне 25,64 гривни за доллар.
Экономическая правда
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