Межбанк: Гривня укрепляется к евро

23 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,62 - 25,64 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,62 - 25,64 гривни;

Евро - 28,59 - 28,61 гривни (22 июля — 28,79-28,80 гривни).

Напомним:

23 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,59 - 25,62 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 17 копеек, установив его на 23 июля на уровне 25,64 гривни за доллар.

Экономическая правда