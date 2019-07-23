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Cтавки по ценным бумагам снизились вслед за учетной ставкой НБУ

Вторник, 23 июля 2019, 19:20
 

Понижение Национальным банком учетной ставки с 17,5% до 17% позволило Министерству финансов понизить ставки отсечения по гривневым облигациям внутреннего государственного займа.

Об этом говорится в данных Минфина.

В целом на аукционах 23 июля Минфин привлек 6,95 млрд грн.

Министерство финансов понизило ставки отсечения по 6- и 12-месячным гривневым облигациям с 17,4% до 16,73% и с 17,74% до 16,99% соответственно.

Минфину также удалось добиться уменьшения ставок и по другим ОВГЗ: по трехмесячным – с 17% до 16,63% и по трехлетним – с 16,75% до 16,55% годовых.

Напоминаем:

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 17% годовых с 19 июля 2019 года.

16 июля Министерство финансов по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа привлекло в бюджет страны рекордные 33,3 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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ОВГЗ Минфин ставка

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