4G в киевском метро планируют запустить в конце 2019 года

Мобильные операторы согласовывают единые условия, выбирают поставщика оборудования и прогнозируют запуск 4G в киевском метро в конце 2019 года.

Об этом сообщает Liga.net.

Пока что в киевском метро функционирует очень несовершенная 2G сеть. Оборудование в равных долях принадлежит "большой тройке" операторов.

В конца прошлого года они решили улучшить сеть до стандарта 4G.

Ежедневно в столичном метро проезжает 1,5 млн абонентов.

Существующая 2G-сеть была построена на оборудовании и софте Huawei, из-за этого операторы лояльнее к этому поставщику оборудования, чем к Ericsson, Nokia и ZTE.

Официально операторы еще не раскрывают, кто же будет строить 4G в метро, ссылаясь на то, что формально процедура переговоров по выбору подрядчиков еще не завершена.

Неофициально трое сотрудников разных мобильных операторов подтвердили журналисту Liga.net, что выбрали Huawei. Осталось только, чтобы операторы окончательно утвердили цену и условия.

В Huawei отказались что-либо официально комментировать. Полтора года назад в Huawei оценивали ориентировочную стоимость покрытия метрополитена 4G в сумму не меньше 10 млн долларов.

Киевстар и Vodafone неформально обвиняют lifecell, что это он затягивает проект. Желтый оператор якобы хочет, чтобы каждый из операторов использовал одинаковые полосы частот. Известно, что у Киевстар и Vodafone частот больше, но у них и абонентов тоже больше.

"Вот коллеги из lifecell согласуют предложение подрядчика (сейчас задержка за ними) и будет 4G и в киевском метро", - написала в комментариях в Facebook директор по корпоративным коммуникациям Vodafone Виктория Рубан.

В lifecell отрицают, что требуют для себя каких-то особых условий касательно спектра: "Каждый оператор будет использовать ту часть спектра, на которой он работает согласно своей 4G лицензии", - сообщили в пресс-службе lifecell.

Собеседник Liga.net в lifecell упрекнул в затягивании переговоров Vodafone. "Например, они пропустили встречу, на которой обсуждалась цена проекта от Huawei", - сказал он.

В Киевстаре надеются, что к концу 2019 года абоненты оператора смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом на некоторых станциях киевского метро.

"Однако такой прогноз реален при условии, что КГГА и операторы достаточно оперативно согласуют прозрачную процедуру допуска операторов и подрядчика, который будет выбран, к работам в метро", - отмечают в пресс-службе оператора.

Впервые о поиске подрядчика на постройку 3G/4G сети в метро заговорили еще в конце 2017 года. Тогда интернет обещали к концу 2018 года.

Отметим, 12 июня Киевстар запустил 4G-интернет в харьковском метрополитене. 4G Vodafone в Харьковском метро работает с октября 2018 года. А у lifecell там нет ни 4G, ни 3G.

Ежедневно харьковское метро перевозит более 800 тысяч пассажиров.

Напоминаем:

17 мая президент Украины подписал указ, который определяет график запуска связи пятого поколения в Украине в 2020 году.

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