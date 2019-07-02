"Укрзализныця" модернизировала 18 вагонов, средний возраст которых - 32 года
С начала года "Укрзализныця" модернизировала 18 вагонов, средний возраст которых составляет 32 года, и теперь они работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
До конца года планируется модернизировать еще 50 вагонов.
Как сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, среди обновленных вагонов четыре - плацкартные, три - СВ, остальные - купейные.
"После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации", - отметил руководитель УЗ.
По его словам, стоимость модернизации одного вагона - 12-13 млн грн.
"Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет. К тому же таким образом компания реализует программу импортозамещения, поскольку почти все комплектующие - отечественных производителей", - подчеркнул Кравцов.
При модернизации вагона меняется интерьер его салона, на новые заменяются окна, полочки, оборудование вагона.
"На окнах теперь роллетные системы с огнеупорной ткани, которые защищает салон от попадания прямых солнечных лучей. В купе установлены по четыре розетки - для каждого пассажира отдельно. Также устанавливаются системы кондиционирования воздуха и вакуумных туалетных комплексов", - отметил руководитель УЗ.
Сейчас в пассажирских перевозках задействовано 2864 вагонов, их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет, рассказали в "Укрзализныце".
Напомним:
В феврале 2019 года "Укрзализныця" сформировала с обновленных вагонов поезд Киев-Лисичанск.
С марта курсирует также модернизированный поезд Мариуполь-Киев.
Как сообщалось, критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгоранием в пути и требует для обновления государственного финансирования в размере 7,1 миллиарда гривень.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua