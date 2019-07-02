"Укрзализныця" модернизировала 18 вагонов, средний возраст которых - 32 года

С начала года "Укрзализныця" модернизировала 18 вагонов, средний возраст которых составляет 32 года, и теперь они работают на маршрутах в составе фирменных поездов первого класса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

До конца года планируется модернизировать еще 50 вагонов.

Как сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, среди обновленных вагонов четыре - плацкартные, три - СВ, остальные - купейные.

"После капитально-восстановительного ремонта мы получаем фактически новый вагон. В прошлом году таким образом обновили 118 вагонов, они хорошо себя зарекомендовали в эксплуатации", - отметил руководитель УЗ.

По его словам, стоимость модернизации одного вагона - 12-13 млн грн.

"Это вдвое дешевле приобретения нового и позволяет продлить эксплуатацию подвижного состава на половину его жизненного цикла, а именно на 14 лет. К тому же таким образом компания реализует программу импортозамещения, поскольку почти все комплектующие - отечественных производителей", - подчеркнул Кравцов.

При модернизации вагона меняется интерьер его салона, на новые заменяются окна, полочки, оборудование вагона.

"На окнах теперь роллетные системы с огнеупорной ткани, которые защищает салон от попадания прямых солнечных лучей. В купе установлены по четыре розетки - для каждого пассажира отдельно. Также устанавливаются системы кондиционирования воздуха и вакуумных туалетных комплексов", - отметил руководитель УЗ.

Сейчас в пассажирских перевозках задействовано 2864 вагонов, их средний возраст составляет 32 года при нормативном 28 лет, рассказали в "Укрзализныце".

Напомним:

В феврале 2019 года "Укрзализныця" сформировала с обновленных вагонов поезд Киев-Лисичанск.

С марта курсирует также модернизированный поезд Мариуполь-Киев.

Как сообщалось, критическая изношенность более 90% пригородных поездов оборачивается их возгоранием в пути и требует для обновления государственного финансирования в размере 7,1 миллиарда гривень.

Экономическая правда