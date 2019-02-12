"Укрзализныця" сформировала поезд Киев-Лисичанск из обновленных вагонов

Новый состав поезда Киев-Лисичанск из обновленных вагонов в новой корпоративной колористике курсирует уже несколько дней.

Об этом сообщил глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов в Facebook.

Скорый поезд "Киев - Лисичанск" - один из самых популярных направлений. На февраль - март назначено еще 26 дополнительных рейсов.

"В его составе - исключительно модернизированные вагоны купе и категории "люкс". Плюс - удобное расписание курсирования. К этому поезд курсировал раз в 4 дня", - сообщил глава "Укрзалзници".

"В прошлом году запустили в работу 118 модернизированных пассажирских вагонов - а это 7-8 полноценных составов", - рассказал Кравцов.

По его словам, в ближайших планах - сформировать полностью обновленный ночной экспресс Киев-Мариуполь.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" назвали проекты, на которые Еврокомиссия может дать почти миллиард евро.