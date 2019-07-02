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Официальный курс: гривня снизилась к доллару, но укрепилась к евро

Вторник, 2 июля 2019, 08:57

Национальный банк ослабил официальный курс гривны на 2 копейки, установив его на 1 июля на уровне 26,20 гривны.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,74 гривны (на 1 июля - 29,76 гривны).

Напоминаем:

1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,21 гривни за доллар.

1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,20 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 1 июля на уровне 26,18 гривни.

Экономическая правда

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