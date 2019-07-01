Гривня на межбанке стабилизировалась
Понедельник, 1 июля 2019, 19:10
1 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,18 - 26,20 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,18 - 26,20 гривни;
Евро - 29,68 - 29,70 гривни.
Напоминаем:
1 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,17 - 26,21 гривни за доллар.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 1 июля на уровне 26,18 гривни.
Экономическая правда
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