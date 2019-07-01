Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару и евро
Понедельник, 1 июля 2019, 09:45
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 1 июля на уровне 26,18 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,76 гривни (на 27 июня - 29,73 гривни).
Напоминаем:
27 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,21 гривни за доллар.
27 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14 - 26,16 гривни за доллар.
Экономическая правда
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