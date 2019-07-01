Официальный курс: гривня немного снизилась к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 2 копейки, установив его на 1 июля на уровне 26,18 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,76 гривни (на 27 июня - 29,73 гривни).

Напоминаем:

27 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,19 - 26,21 гривни за доллар.

27 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,14 - 26,16 гривни за доллар.

Экономическая правда