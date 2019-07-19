Fitch подтвердил рейтинги украинских государственных банков
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги четырех украинских государственных банков - Приватбанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка - на уровне "B-".
Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что рейтинги их жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтверждены на уровне соответственно "b-" и "B-".
При этом, рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке этих банков, если она понадобится.
"Рейтинги жизнеспособности всех четырех банков, в первую очередь, отражают их чувствительность к уязвимой внутренней операционной среде, в которой они действуют как крупнейшие финансовые учреждения Украины", - говорится в сообщении.
В Fitch объяснили, что его оценка также учитывает 100% государственную собственность банков (95% для Укргазбанка), значительную долю долгосрочных суверенных облигаций (для всех четырех банков) и существенное кредитование контролируемых государством компаний (для трех банков, за исключением ПриватБанка), что обуславливает их сильную корреляцию с суверенными и бюджетными рисками.
Напомним:
В мае международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги трех украинских банков с иностранным капиталом - Банк Креди Агриколь, ПроКредит Банк и Правэкс-Банк - на уровне "B-".
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в апреле подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "B-/B" и рейтинг по национальной шкале "uaBBB" с прогнозом "стабильный".
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало курс гривни на ближайшие 2 года.
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