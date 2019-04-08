Fitch прогнозирует девальвацию гривни

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало курс гривни на ближайшие 2 года.

Прогноз опубликован в пресс-релизе агентства, который касается кредитных рейтингов НАК "Нафтогаз Украины".

Так, курс гривни на конец 2019 года составит 28,86 грн за доллар, а на конец 2020 года - 30,6 грн за доллар.

Также Fitch предполагает, что объемы реализации газа на внутреннем рынке Украины составят около 18,5 млрд куб. м в год.

Отметим, что Fitch подтверждает долгосрочные рейтинги дефолта эмитента "Нафтогаза" на уровне "B-", прогноз стабильный.

Напоминаем:

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн — до 31 гривни за доллар.

Экономическая правда