В Польше открыли сервисный центр Tesla, следующий прогнозируют в Украине

19 июля Tesla открыла свой первый сервисный центр в столице Польши, благодаря чему официальный сервис стал для украинцев в два раза ближе (второй ближайший сервисный центр находится в Берлине).

Об этом сообщает AIN.ua.

Для украинцев это хорошая новость еще и потому, что, вероятно, следующий сервисный центр Tesla появится в нашей стране. Ведь, как отметил сооснователь Tesla Club Ukraine и сервиса Go To-U Назар Шимоне-Давида, в Украине больше Tesla-пользователей, чем в Польше.

Так, по данным реестра МВД, сейчас в нашей стране зарегистрировано более 800 электрокаров Tesla.

Также по его словам, новый запуск значительно поможет автовладельцам.

"Теперь официальный сервис в два раза ближе — ехать можно в Варшаву, а не Берлин. Услуги предоставляют те же самые. При этом, если бы не развитие инфраструктуры "от центра", то сервис стоило бы сначала открыть в Украине. У нас больше Tesla-пользователей, чем в Польше", - отметил он.

И добавил, что "зато теперь можно с уверенностью сказать — следующий сервис будет в Украине".

Пока что в Украине официального сервиса или зарядных точек Tesla нет. Но на карте компании с 2014 года указаны два Supercharger по маршруту Киев-Львов, а сам Илон Маск недавно подтвердил их скорую установку.

Напомним:

Еще в 2018 году Маск анонсировал появление Tesla Supercharger в Украине.

Позже он добавил, что станции будут находиться по всей Европе, в частности в Украине.

В 2019 году, уверял Маск, в Украине должны появиться станции Tesla Superchargers - в селе Опарипсы в Ровенской области и в Житомире.

Напомним также, что в мае 2019 года в Киев на выставку электрокаров впервые привезли Tesla Rоadster.