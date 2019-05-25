В Киев на выставку электрокаров впервые привезли Tesla Rоadster
В Киеве открылась международная выставка электрокаров Plug-In Ukraine.
Об этом сообщает Gazeta.ua.
Во время выставки в Украине впервые презентуют Tesla Rоadster.
Также привезли Nissan Leaf второго поколения, Chevrolet Bolt, Tesla Model S, BYD и другие.
Выставка продлится до 26 мая в выставочном центре "Акко Интернешнл" на просп. Победы.
Как отмечает пресс-служба Госэнергоэффективности, глобальный рынок электромобилей быстро растет. Если в 2010 г. в мире было продано лишь несколько тысяч электрокаров, то в 2018 - уже более 2 млн таких экологических авто.
По данным Bloomberg, в 2025. ожидается рост продаж до 10 млн электромобилей в год.
"Украина также следует этому тренду. Если в 2015 в Украине было всего около 500 электромобилей, то по состоянию на 01.05.2019 - уже более 12600", - сообщил глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук на открытии выставки.
Стимулирующим фактором перехода на электротранспорт является резкое сокращение стоимости аккумуляторов в мире.
Кроме этого, в Украине отменен НДС на ввоз электрокаров к 2022 году.
Президент Украины Владимир Зеленский в iForum-2019 отметил, что необходимо развивать инфраструктуру для электромобилей - зарядные станции, паркинги и тому подобное.
Напомним, 91% импортированных украинцами электромобилей – это "секонд-хенд".
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