Зарплаты учителей будут постепенно расти в течение 4 лет

Кабинет министров принял решение, которое предусматривает поэтапное увеличение оплаты труда для всех педагогов до 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По словам главы министерства Лилии Гриневич,акцент будет сделан на повышение оплаты труда молодых учителей, воспитателей дошкольников и мастеров производственного обучения в учреждениях профобразования.

"Руководствуясь этой целью и законом "Об образовании", который был принят в 2017 году, мы решили привязку сделать для оплаты труда учителей к прожиточному минимуму, который меняется и отражает экономическую ситуацию в стране", – пояснила министр.

Гриневич подчеркнула, что в заключительных положениях закона указано, что к 2023 году минимальный должностной оклад педагогов должен вырасти до 4 прожиточных минимумов.

Принятое Кабмином постановление предусматривает план достижение этого уровня с 2020 до 2023 года.

Так, в этом году минимальный должностной оклад составляет 1,73 прожиточного минимума.

По правилам новой системы оплаты труда педагогов, в 2020 году этот оклад составит 2,5 прожиточного минимума, в 2021 году достигнет "3", в 2022 – "3,5", а с января 2023 года – 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц.

При этом вместо 25 тарифных разрядов все педагоги и ученые будут оплачиваться, учитывая то, к какой группе и подгруппы новой системы они принадлежат.

Так, предусмотрено 3 основные категории: категория педработники имеет 7 подгрупп; категория научно-педагогические работники – 5 подгрупп; научные работники – 4 подгруппы.

По словам Гриневич, возрастет заработная плата всех педагогов от внеклассного до опытного учителя, а также подчеркнула, что реформа касается всех работников сферы образования и науки.

Так, молодой воспитатель детского сада, который сегодня кроме оклада еще имеет надбавку за престижность 10%, получает в платежке ежемесячно начисленной минимальную заработную плату 4 173 грн.

В 2020 только оклад для такого воспитателя без надбавок составит 6 369 грн.

Существенно возрастет и зарплата опытного воспитателя детского сада. Он сегодня со стажем 21 год, за что предусмотрена обязательная доплата в 30%, с надбавкой за престижность 10% получает в платежке 6 509 грн ежемесячно.

В следующем году опытный воспитатель с такой же надбавкой за стаж к должностному окладу будет получать 9 100 грн.

Сейчас молодой учитель, если у него есть 10% за престижность, а также 20% за проверку тетрадей, получает 5 410 грн. В следующем году его месячная зарплата, без средств на оздоровление и 13 зарплаты, составит 7 643 грн.

Министр добавила, что заработная плата опытных учителей, которые получают надбавку за выслугу лет 30%, также возрастет.

Сейчас, получая оклад, 30% надбавки за стаж, 10% за престижность и 20% за проверку тетрадей, ежемесячно такой учитель в платежке получает 8 182 грн.

В 2020 году с надбавкой за стаж и тетради, учитель высшей категории будет получать 10 500 грн.

Также предусмотрено повышение зарплат мастеров учреждений профтехобразования, педагогов дополнительного образования, высшего образования и науки, у которых зарплаты вырастут от 10% до более 60%.

Кроме того, Кабмин отдельным решением увеличил срок отпуска для воспитателей дошкольных учреждений с 42 календарных дней в году до 56 с 1 января 2020 года.

Экономическая правда