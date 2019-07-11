Зарплаты учителям должны расти вместе с их эффективностью труда - эксперт

Инициатива правительства по повышению зарплаты учителей на 20-70% может негативно повлиять на экономику страны, если их эффективность останется на прежнем уровне.

Об этом заявила экономист Всемирного банка Анастасия Головач.

"Обзор государственных финансов, который проводил Всемирный банк показал, что заработная плата педагогов со всеми надбавками - выше по отношению к большинству других бюджетников и к средней платы всех людей с высшим образованием в Украине.

Поэтому дальнейший рост зарплат должен быть четко привязан к эффективности работы и проведения структурных реформ в сфере образования - оптимизации избыточной сети учреждений и привязки роста заработной платы к качеству предоставляемых услуг", - подчеркнула она.

По ее словам, рост зарплаты в госсекторе с 2017 года стимулировал внутренний спрос и придавал инфляционное давление, из-за чего НБУ в свое время вынужденно поднял учетную ставку, что сделало кредитные ресурсы слишком дорогими для бизнеса.

"В результате, внутренние производители не могут быстро адаптироваться к потребностям растущего спроса и он удовлетворяется за счет импорта, что приводит к расширению внешнеторгового дефицита и опять же является опасным для валютной и ценовой стабильности.

Очередное повышение зарплаты является неблагоприятным для снижения учетной ставки НБУ", - отметила Головач.

Согласно обзору государственных финансов, проведенным Всемирным банком, Украина уже тратит около 11% ВВП на оплату труда в госсекторе - это почти на 2 процентных пункта выше, чем в 2016 году и значительно выше, чем в большинстве европейских стран.

Согласно исследованию экономического развития, производительность украинцев значительно отстает от европейских государств. В среднем украинец производит продукции за год столько, как немец за 17 дней.

Напомним:

Кабинет министров принял решение, которое предусматривает поэтапное увеличение оплаты труда для всех педагогов до 2023 года.

По словам главы министерства Лилии Гриневич, акцент будет сделан на повышение оплаты труда молодых учителей, воспитателей дошкольников и мастеров производственного обучения в учреждениях профобразования.

Экономическая правда