В Нацбанке допускают выпуск Украиной евробондов на 1 миллиард долларов

Обновленный макропрогноз Нацбанка предусматривает получение 2 миллиардов долларов от Международного валютного фонда по новой программе расширенного финансирования и выпуск евробондов на 1 миллиард долларов.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает "Интерфакс-Украна".

"Мы ожидаем, что в четвертом квартале, скорее всего, начнется новая программа с МВФ, и Украина примет 2 млрд долларов. И также по 2 млрд мы ожидаем в последующие годы в рамках новой программы структурного финансирования", - сказал он.

Заместитель главы НБУ подчеркнул, что такая оценка является экспертным комментарием.

Он добавил - если средства поступят чуть раньше или чуть позже, то это не будет иметь существенного влияния на другие макроэкономические параметры, кроме международных резервов.

По его словам, размер новой программы может быть в диапазоне 5-10 млрд долларов в срок от 36 до 48 месяцев.

"У нас нет никакого инсайда, это наша экспертная оценка", - заявил Сологуб.

Он также сообщил, что НБУ в свой прогноз как такую ​​же экспертную оценку заложил еще один выход Украины на внешние рынки заимствований с еврооблигациями на сумму около 1 миллиарда долларов.

"В нашем прогнозе мы в принципе закладываем, что осенью Минфин выйдет на рынок евробондов и разместит 1 млрд долларов. Но это наше экспертное ожидание и оно не связано с тем, что "нужно дожить до конца года". Нет, это стандартное выстраивание профиля погашения ценных бумаг. Абсолютно стандартная ситуация", - пояснил Сологуб.

Напомним:

5 июля представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что миссия Международного валютного фонда может прибыть в Украину в августе.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев после парламентских выборов и формирования нового правительства.

В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

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