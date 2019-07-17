Аудиторов не допускают к проверке "Укртрансгаза" - глава Счетной палаты

Счетная палата требует от Кабинета министров обеспечить проведение аудита в "Нафтогазе" и "Укртрансгазе", а также ряде других объектов.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания правительства 17 июля.

"Счетная палата требует от Кабинета министров обеспечить надлежащий допуск к "Нафтогазу", "Укртрансгазу" и ряду других объектов для проведения аудита эффективности управления объектами государственной собственности в нефтегазовом комплексе", - говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.

Пацкан подчеркнул, что решение о проведении соответствующего аудита было принято Счетной палатой в начале июля.

Всего в рамках аудита должны проверить 7 объектов.

"Среди них - "Укртрансгаз", которое осуществляет деятельность по транспортировке и хранению газа, для чего управляет и пользуется госимуществом, в частности, магистральными трубопроводами", - рассказал глава Счетной палаты.

В то же время, подчеркнул Пацкан, 15 июля контрольная группа Счетной палаты во главе с ее членом Игорь Яремчуком, официально предварительно сообщив о своем визите, прибыла на указанный объект, но к проведению аудита допущена не была.

"Рядовые сотрудники "Укртрансгаза" заявили, что руководство на рабочем месте отсутствует и без их указания аудиторов не допустят. Руководитель "Укртрансгаза" в телефонном разговоре с членом Счетной палаты сообщил об отсутствии оснований для проведения аудита, нежелании предоставлять необходимые документы и допускать в помещение", - заявил Пацкан.

И добавил, что при этом ни руководитель, ни должностные лица "Укртрансгаза" надлежащих правовых оснований для отказа в аудите не предоставили.

"Контрольная группа вызвала представителей правоохранительных органов для фиксации факта препятствования деятельности, что является преступлением против авторитета государственной власти. Сейчас полицией открытое уголовное производство по данному факту", - добавил он.

Глава Счетной палаты также сообщит, что со следующей проверкой придут к "Нафтогазу".

"Поэтому я обращаюсь с требованием к главе правительства и правоохранителей способствовать тому, чтобы Счетной палате не препятствовали. Дальше так ситуация не может продолжаться и правительство должно в это вмешаться", - резюмировал Пацкан.

Напомним:

В июне в Счетной палате сообщили, что общий фонд госбюджета недополучил 50 млрд гривень.

Также в июне аудит в Минобороны обнаружил неэффективное распоряжение бюджетными средствами.

Как сообщалось в июле, Счетная палата проверила, как потратили почти 12 миллионов на ремонт дорог, и установили неэффективное использование 607 млн ​​грн субвенции в восьми областях.

Экономическая правда