Общий фонд госбюджета недополучил 50 миллиардов — Счетная палата

В январе-мае 2019 года план поступлений общего фонда государственного бюджета недовыполнен на 50,2 миллиарда гривен.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Он отметил, что причины невыполнения плана доходов различные, в том числе: отклонение отдельных макропоказателей от прогнозных, прежде всего среднего официального курса гривны к доллару; завышение плана поступлений акцизного налога с произведенных в Украине табака и табачных изделий (при росте ставок налога на 20% план превышает поступления за соответствующий период предыдущего года почти вдвое).

Пацкан напомнил, что в результате размещения на днях евробондов на 1 млрд евро выполнение плана государственных внешних заимствований несколько улучшилось, в то же время обострилась проблема с привлечением внутренних заимствований.

При этом открытым остается вопрос стоимости заимствований.

Он также обратил внимание, что значительное невыполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества уже стало привычным.

"В первом квартале невыполнение плана приватизации составило 5,9 млрд грн, или 97%. Это увеличивает риски непоступления этих средств в утвержденных на 2019 год объемах. Провал большой приватизации не может быть компенсирован успехами малой, о которых мы слышим отовсюду", - отметил Пацкан.

В результате недопоступления доходов, государственных заимствований и средств от приватизации государственного имущества план поступлений общего фонда государственного бюджета в январе-марте 2019 года не выполнен на 31,6 млрд грн, или 9,6%.

План расходов общего фонда государственного бюджета в январе-марте не выполнен на 21,1 млрд грн, или на 8,8%, в январе-мае — 34,4 млрд грн.

Экономическая правда