Счетная палата проверила, как потратили почти 12 миллионов на ремонт дорог
Счетная палата проверила, насколько эффективно использовались в 2018 году 11,5 миллиарда гривень из госбюджета на ремонт автомобильных дорог местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах.
Об этом сообщила Счетная палата на своем сайте.
Отмечается, что в восьми областях, где проводился аудит, установлено неэффективное использование 607 млн грн субвенции.
"На 77 дорогах и мостах со 108 объектов, исследованных на полноту и качество выполненных работ, установлено неисполнение или ненадлежащее исполнение, которое в течение непродолжительного времени привело к значительным разрушениям и деформации дорожного покрытия", - сообщает регулятор.
По результатам аудита Счетная палата выделила пять проблемных вопросов, влияющих на эффективность использования госсубвенций на строительство и ремонт дорог:
1) бессистемность управления финансовыми ресурсами на центральном и местном уровнях;
2) недостаточность бюджетного финансирования развития автодорог;
3) некачественное выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог;
4) недостаточность мер по предупреждению перевозки грузов сверх установленных весовые нормативов;
5) непринятие мер по разгрузке автодорог за счет надлежащего развития водного и железнодорожного транспорта.
Аудитом исследована деятельность в этом направлении Укравтодора, который согласовывает перечни объектов дорожного хозяйства, что ремонтируются в областях, а также Министерства инфраструктуры.
Как отметили в Счетной палате, обнаруженные аудитом проблемы являются следствием ненадлежащей координации действий и "распыление" ответственности за управление дорогами между тремя центрами принятия управленческих решений:
Министерством инфраструктуры - как центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию госполитики в сфере дорожного хозяйства;
Укравтодором - как центральным органом исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере дорожного хозяйства и управления дорогами;
областными и Киевской городской госадминистрациями - как органами, наделенными полномочиями управлять автомобильными местными дорогами.
"Ответственность за указанные недостатки Мининфраструктуры возлагает только на областные, Киевскую городскую государственные администрации и Укравтодор", - отмечается в сообщении.
Кроме того, аудиторы подчеркнули, что неэффективное использование средств приводит к финансовым потерям для государства.
Среди причин неэффективного использования субвенций аудиторы назвали:
отсутствие стратегии развития местных автодорог и отсутствие в ряде областей программ развития дорог;
неутверждение Кабинетом Министров отдельного порядка и условий предоставления субвенции (вопреки требованиям ст. 97 Бюджетного кодекса);
ненадлежащее определение видов ремонта (капитального, текущего; среднего или мелкого)
возможность перевода расходов развития в расходы потребления, что искажает цели и задачи госполитики по развитию местных дорог.
Как сообщалось, Кабмин предлагает увеличить объем финансирования дорожных работ до 75 млрд грн.
Экономическая правда
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