Заводы Коломойского жалуются на убыточность из-за нового энергорынка

Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов (НЗФ и ЗЗФ) жалуются на убыточность работы из-за подорожание электроэнергии после запуска новой модели рынка 1 июля.

Об этом заявили руководители указанных заводов на круглом столе о первых итогах работы рынка в парламентском профильном комитете в Киеве 16 июля, передает "Интерфакс-Украина".

Как отметил глава правления ЗЗФ Павел Кравченко, поскольку в себестоимости продукции предприятия электроэнергия составляет около 60%, то новые цены на это сырье привели к убытку завода примерно в 70 млн грн в месяц, а НЗФ – в 122 млн грн.

Он добавил, что даже с новой ценой ЗЗФ с его относительно ровным графиком потребления вынужден для полного удовлетворения нужд покупать 12% электроэнергии на самом дорогом балансирующем рынке.

Руководитель ЗЗФ уточнил, что его завод потребляет около 179 СВт, а НЗФ – около 425 МВт.

Глава правления НЗФ Владимир Куцин утверждает, что продукция предприятия подорожала на 75 долл/тонну, что делает его неконкурентоспособным на мировом рынке. При сохранении такой ситуации предприятия будут вынуждены остановиться.

Руководители ферросплавных заводов, уже добившиеся остановки решения регулятора НКРЭКУ о повышении тарифа "Укрэнерго" в июле в шесть раз, заявили, что оспорят и новое решение регулятора о снижении этого тарифа на 10% в августе.

По их мнению, нужно разрешить заводам заключать двусторонние договора с производителем дешевой электроэнергии "Энергоатом" или установить ограничения цен для энергоемких экспортных предприятий.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус отметил, что заключение подобных эксклюзивных контрактов НЗФ и ЗЗФ, афилированных с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, вызовет много кривотолков.

По мнению Геруса, нужно разрабатывать единые критерии для всех предприятий с высокой долей электроэнергии в себестоимости, например, свыше 30%.

В то же время глава крупнейшего в Украине частного энергохолдинга "ДТЭК" Максим Тимченко предложил ферросплавщикам провести переговоры о возможности заключения двусторонних договоров. По его словам, ДТЭК мог бы выделить под эти поставки отдельные блоки.

На подорожание электроэнергии в размере до 25% с 1 июля пожаловался и ряд крупных потребителей: директор по финансам и экономике "Интерпайпа" Денис Морозов, представитель ArcelorMittal Кривой Рог, директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак.

По словам Сивака, электроэнергия составляет около 30-35% в себестоимости конечной продукции, поэтому предприятие сейчас работает в убыток.

Участники встречи договорились провести 18 июля еще одно заседание с участием НКРЭКУ и Минэнергоугля, при координации главы парламентского комитета Александра Домбровского, на котором обсудят пути решения проблемы крупных потребителей электроэнергии.

Кроме этого, НКРЭКУ 17 июля обсудит ситуацию с водоканалами, которые также пожаловались на подорожание электроэнергии в среднем на 20% и ряд других сложностей, с которыми они столкнулись после запуска рынка.

Домбровский со своей стороны посетовал, что Рада отказалась рассматривать его предложение о переносе даты запуска нового рынка на 1 октября, однако предложение отсрочить его сейчас, спустя две недели после запуска, больше не озвучивалось и на заседании не обсуждалось.

По мнению главы комитета, нужно оперативно постараться решить самые острые вопросы, а более детально подводить итоги по итогам работы рынка за месяц-два или даже по итогам квартала.

Напомним:

1 июля стартовала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Цены электроэнергии у поставщиков универсальных услуг для малых небытовых потребителей (с присоединенными установками мощностью до 150 кВт) с 1 июля возрастают на 15-25% в зависимости от региона.

Тарифы для населения с введением нового рынка не изменились и остаются самыми низкими в Европе.

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