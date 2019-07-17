Размещение евробондов позволит "Нафтогазу" выплатить дивиденды государству — Коболев

Успешное размещение евробондов НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов позволит компании как приобрести необходимые объемы природного газа для его закачки в подземные хранилища, так и направить в государственный бюджет всю сумму дивидендов.

Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев в эфире "Радио НВ".

"Мы ожидаем получения средств на счета компании или в пятницу (19 июля - ред), или в понедельник (22 июля - ред). Это позволит нам выполнить все задачи, которые правительство поставило перед "Нафтогазом", - сказал Коболев.

Он также сообщил, что после размещения к "Нафтогазу" обратились несколько банков с предложением предоставить кредиты по похожим процентным ставкам.

Напоминаем:

12 июля НАК "Нафтогаз Украины" разместила трехлетние еврооблигации на 335 миллионов долларов и пятилетние еврооблигации на 600 миллионов евро.

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал членов правительства к следующему заседанию Кабмина принять протокольное решение о внесении предложения об увольнении руководителей госпредприятий, которые судятся с правительством и не выполняют принятых им решений.

Об этом он заявил, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который приостановил решение Кабинета Министров, которым НАК "Нафтогаз Украины" обязали направить на дивиденды 12,5 млрд грн, что составляет 90% чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрнафта" оспорили постановление Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год и попросили суд объединить свои иски.