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"Нафтогаз" разместил евробонды на 335 миллионов долларов и 600 миллионов евро

Пятница, 12 июля 2019, 20:10

НАК "Нафтогаз Украины" разместила трехлетние еврооблигации на 335 миллионов долларов и пятилетние еврооблигации на 600 миллионов евро.

Об этом сообщил источник в банковских кругах, передает "Интерфакс-Украина".

Доходность долларового выпуска составила 7,375%, доходность выпуска в евро - 7,125%.

Напомним, что с 8 июля компания проводила road show пятилетнего выпуска в евро в Лондоне и Франкфурте, однако в итоге инвесторам были предложены и долларовые долговые бумаги со сроком обращения три года.

Первоначальный ориентир доходности долларовых евробондов составлял около 7,75%, евробондов в евро - около 7,5%.

Организаторами сделки выступили Citi и Deutsche Bank.

Скорый выход компании на внешний рынок на прошлой неделе анонсировал глава правления НАК Андрей Коболев.

"Нафтогаз Украины" ожидает скорейшего разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций с целью обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом", сообщил Коболев.

Компания "Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Напомним:

Ранее стало известно, что "Нафтогаз" снова попробует выйти на рынок евробондов.

Последний раз выйти на рынок евробондов НАК пытался осенью прошлого года. Тогда компания рассчитывала занять в долларах, ориентир доходности выпуска составлял 10,9%.

Однако в итоге "Нафтогаз" решил отложить размещение, сославшись на неблагоприятную рыночную конъюнктуру.

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Нафтогаз евробонды

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